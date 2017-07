Vieilles Charrues 2017 : Kungs soulève la plaine (live report)

Les Vieilles Charrues 2017 continuent de plus belle, et la seconde journée a été bien mouvementée ! Les festivaliers sont plus motivés que jamais (il faut dire qu’on est en plein coeur de la Bretagne aussi), et l’ambiance monte en intensité. Après le live surpuissant de Phoenix sur la scène Glenmor, on a filé voir un artiste qu’on connaît bien chez Virgin Radio, le jeune Kungs aka Valentin. Le producteur de 20 ans seulement cartonne et tourne dans le monde entier depuis le succès retentissant de son premier single This Girl. Son premier album Layers est sorti en début d’année et a confirmé tout le bien qu’on pensait déjà de lui, il fait définitivement partie de ces jeunes artistes à suivre absolument dans les prochaines années. Il jouait hier soir jeudi 14 juillet aux Vieilles Charrues 2017 et n’a laissé aucun moment de répit aux festivaliers. Découvrez notre live report !

Jeune Kungs est devenu bien grand, hier soir pour son live sur la scène Kerouac des Vieilles Charrues, il y avait foule. Toujours avec un enthousiasme communicatif, Valentin a maitrisé d’une main de maitre son audience, faisant s’alterner les meilleurs titres de son premier album Layers et les plus gros tubes de ces dernières années. Entre Don’t You Know, This Girl, I Feel So Bad, Freed Drom Desire, Hit The Road Jack et Harder Better Faster Stronger, il était tout simplement impossible de ne pas danser et faire la fête avec lui. Ce n'était pas Carhaix hier soir mais Ibiza ! Tout s’enchaine prodigieusement et MHD viendra même rendre une petite visite à Kungs sur scène. Le public est aux anges, il le laissera difficilement partir à la fin du show et l’acclamera pendant de longues minutes avant que Kungs ne s'extirpe doucement de scène. Tout d’un grand, on vous avait dit !