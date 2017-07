Vieilles Charrues 2017 : Justice, ou la claque électro du premier soir (live report)

On y est, le coup d’envoi des Vieilles Charrues 2017 a été donné hier, et les festivités ont débuté en grande pompe ! L’événement n’est pas le plus grand festival de France pour rien, chaque année il propose une programmation particulièrement prestigieuse représentant tous les styles de musique et toutes les générations. Pour la première journée, -M- a fait s’aimer tout le monde au son de Lamomali tandis que Manu Chao a fait son grand retour à Carhaix pour un concert XXL. Parmi les autres moments marquants on retrouve incontestablement Justice, les deux producteurs français prodigieux que le monde entier nous envie. Très attendu hier soir, ils ont fait danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit avec un live éblouissant, découvrez notre report !

Justice, la claque électro du premier soir #vieillescharrues2017 #live #womantour Une publication partagée par Hélène Ccw (@heleneccw) le 14 Juil. 2017 à 2h44 PDT

Le show s’ouvre sur Safe And Sound, premier titre de Woman sorti en novembre dernier. Tout comme pour l’album, le morceau et sa montée en puissance en crescendo constitue l’intro parfaite de la setlist. La transition se fait ensuite doucement sur D.A.N.C.E qui fait revivre les années 2000 à Carhaix avant que le duo ne nous propose ses prodigieux mashups, de belles claques électro. On ne se remet toujours pas du mix parfait de Civilization, Heavy Metal et DVNO qui a déchainés les festivaliers comme jamais. Le DJ set Virgin Radio de Justice il y a quelques mois au Faust à Paris était mémorable mais le Woman Live Tour nous a clairement fait tourné la tête. Basses à fond (à tel point qu’il était difficile de rester trop longtemps sur les côtés de scène), scénographies impressionnantes mais aussi une alchimie certaine entre les deux artistes et le public Carhaix ont fait de ce live notre moment préféré du premier jour des Vieilles Charrues 2017.