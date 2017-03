Vieilles Charrues 2017 : Gagnez vos séjours pour assister à l'évènement en écoutant Virgin Radio

Cet été, il vous faudra être à Carhaix pour l’édition 2017 des Vieilles Charrues. Le festival breton dont la programmation complète a été dévoilée propose encore une fois une affiche plus que prestigieuse, avec des artistes pour tous les goûts, pour toutes les générations. On ne manquera pas de danser all night long sur les sets explosifs de DJ Snake, Feder, Justice, Kungs, Mome, ou encore VItalic, de vibrer aux sons de Phoenix, Naive New Beaters ou La Femme, mais aussi de s’émouvoir sur Vianney… Tous seront à l’affiche des Vieilles Charrues 2017 ! Victime de son succès, le festival a vu ses pass 3J et 4J écoulés en moins d’une heure, et les journées du vendredi, samedi et dimanche sont également complètes. Vous n’avez pas réussi à obtenir vos places pour l’un des plus grands et meilleurs festivals de France ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours pour y assister !

Pour tenter de gagner votre séjour pour les Vieilles Charrues 2017 qui comprend le train aller retour pour Carhaix, 4 nuits en chambre double et 2 pass pour assister au festival, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme d’habitude, dès que le signal retentira, il faudra envoyer VIRGIN RADIO au 71213 dans les 10 minutes qui suivent. Un heureux auditeur sera tiré au sort et remportera le package pour assister à l’intégralité du Festival Les Vieilles Charrues 2017. Bonne chance à tous !