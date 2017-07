Vieilles Charrues 2017 : Gagnez les dernières places pour assister au festival !

This article is not online.

Tenez-vous prêts, le plus grand festival de France aura lieu ce week end à Carhaix ! Du 13 au 16 juillet, Les Vieilles Charrues se tiendront en plein coeur de la Bretagne avec une programmation une nouvelle fois éblouissante. Kungs Feder, Vitalic, Justice ou encore DJ Snake seront de la partie pour les amateurs d’électro, tandis que les rockeurs pourront eux aller pogoter lors des concerts de FFF, La Femme, Phoenix ou encore Naive New Beaters… Bref, l’éclectisme et la qualité seront les maîtres mot de cette affiche à couper le souffle ! L’événement est complet, les pass 3J et 4J des Vieilles Charrues se sont écoulés en moins d’une heure, mais on a une bonne nouvelle pour vous, Virgin Radio vous fait gagner les dernières places. Suivez le guide !

Pour tenter de remporter des pass pour l’intégralité des Vieilles Charrues du 13 au 16 juillet à Carhaix, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter comme à votre habitude votre radio préférée, Virgin Radio et d’attendre le signal. Une fois qu’il retentira, il vous faudra alors envoyer VIRGIN RADIO au 71213 (2 x 0,65€ + prix d’un sms) dans les dix minutes qui suivent. L’auditeur tiré au sort gagnera deux places pour assister au festival. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement !