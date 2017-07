Vieilles Charrues 2017 : FFF, les rois du funk à l'action pour le dernier jour (live report)

La 26e édition des Vieilles Charrues s’est achevée hier avec une dernière journée particulièrement riche en émotion. Les joyeux festivaliers et cette ambiance bretonne inimitable risquent de nous manquer ! Si hier dimanche 16 juillet DJ Snake a assuré une clôture monumentale avec feu d’artifices en prime, FFF faisait partie des premiers groupes à ouvrir le bal sur la scène Kerouac. Cela fait 17 ans qu’on attend le retour de la Fédération Française de Funk. En quatre albums (Blast Culture, Free For Fever, FFF et Vierge), ils ont su imposer leur groove inimitable et leurs paroles engagées. Mais FFF est aussi réputé pour son énergie folle sur scène, et Marco, Nicolas, Yarol et Krishoo ont bien entendu été à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux, ils ont mis le feu à la plaine. Notre report ci-dessous !

Si 17 années sont passées depuis leur dernier album, la bande n’a pas pris une ride quand il s’agit de tout donner sur scène. Leur live c’est une explosion de good vibes et d’envie de faire plaisir à son public. Rien ne les arrête et jamais ils ne se fatiguent ! Pour faire monter le show en puissance, une partie de La Femme montera sur scène, alors que Marco Prince exigeait des pogos sur scène, imaginez donc un peu l’ambiance du côté de Kerouac ! Matthias Dandois, champion français de BMX, fera également une petite apparition sur scène pour une petite démonstration. Enfin, le groupe profitera également de son passage aux Vieilles Charrues pour faire passer quelques messages de tolérance, on a beaucoup aimé quand il a demandé à chacun de faire sortir le petit « bamboula » en lui. FFF en live, on en veut encore !