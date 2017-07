Vieilles Charrues 2017 du 13 au 16 juillet avec Virgin Radio

Si quand on vous dit été, vous pensez surtout festivals, concerts et bande de copains, vous avez atterris sur la bonne page. Pour ce week-end prolongé, du 13 au 16 juillet 2017, le plus grand festival de France Les Vieilles Charrues vous donne rendez-vous à Carhaix pour quatre jours de festivités intensives. Au programme on retrouvera les meilleurs artistes pop, rock et électro du moment, le tout dans la conviviale et inimitable ambiance bretonne ! Phoenix, Justice, DJ Snake, Arcade Fire, Kungs, Feder, Vitalic, Naive New Beaters, FFF, La Femme, Manu Chao, Macklemore & Ryan Lewis ou encore Die Antwoord… Ils sont tous à l’affiche des Vieilles Charrues 2017 une nouvelle fois en partenariat avec Virgin Radio !

Le festival affiche d’ores été déjà complet depuis un petit bout de temps, pour rappel les pass 3J et 4J se sont écoulés en moins d’une heure, c’est un record ! Bonne nouvelle si vous n’avez pas réussi à obtenir vos places, Virgin Radio vous fait gagner les dernières places des Vieilles Charrues 2017, il vous suffira tout simplement d’écouter votre radio préférée. On se retrouve à Carhaix du 13 au 16 juillet donc, plus que quelques jours à patienter !