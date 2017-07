Vieilles Charrues 2017 : DJ Snake, Macklemore & Ryan Lewis, FFF... L'affiche du dernier jour

Les Vieilles Charrues 2017 sont sur le point de s’achever et nous ont encore fait vivre d’intensifs concerts ! Le premier jour, Manu Chao a offert un concert XXL à Carhaix et Justice a fait danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit tandis que Phoenix a délivré une prestation prodigieuse pour la seconde journée. Hier, le concert de Vianney a constitué un des temps forts du festival, l’artiste originaire de Pau a prouvé qu’on pouvait séduire une audience sans artifice et avec beaucoup de talent. Mais attention, le festival n’est pas encore terminée, il reste encore une journée de concerts, et pas des moindres. Au programme, les plus grands artistes pop, rock et électro du moment bien sûr, découvrez la liste de tous les concerts du dimanche 16 juillet par scène et par heure !

SCÈNE KEROUAC

14h00 - 15h00 : La Femme

16h30 - 17h40 : FFF

19h10 - 20h20 : Paolo Conte

22h10 - 23h30 : Midnight Oil

SCÈNE GWERNIG

14H30 - 15H30 : Moger Orchestra

16H45 - 17h45 : Les Frères Berthiaume

19h00 - 20h00 : Speed Caravan

21h15 - 22h30 : Kharoub

23h45 - 01h00 : Dengue Dengue Dengue

SCÈNE GLENMOR

15h10 - 16h20 : Seasick Steve

17h50 - 19h05 : Matmatah

20h30 - 22h00 : Macklemore & Ryan Lewis

23h45 - 01h00 : DJ Snake