Vieilles Charrues 2017 : DJ Snake, la clôture monumentale (live report)

C’est dur, on le sait, mais Les Vieilles Charrues 2017 sont d’ores et déjà terminées. On se remémore déjà avec mélancolie du concert XXL de Manu Chao pour la première journée, du live surpuissant de Phoenix lors du jour 2 ou encore du concert de l’allégresse que nous a offert Arcade Fire samedi soir. Mais le festival des Vieilles Charrues c’est également une ambiance unique et hyper conviviale (vive les Bretons !) dans laquelle on se sent comme un poisson dans l’eau. Qu’en était-il de la quatrième et dernière soirée de l’événement dont la clôture était notamment assurée par le DJ producteur français DJ Snake ? Réponse tout de suite dans notre report ! Petit indice : la plaine de Kerampuilh s’est transformé en un dancefloor gigantesque.

Merci Les Vieilles Charrues ♥️ pic.twitter.com/x1xMVZd0Kl — DJ SNAKE (@djsnake) 17 juillet 2017

Pour ceux qui en doutaient encore, on vous le confirme, DJ Snake est un véritable showman. Tout a été fait pour que pendant 1h30, on passe un moment inoubliable, rythmé par les plus gros tubes du producteur et des effets lumières et pyrotechniques à couper le souffle. La plaine de Kerampuilh s’est embrasée ! DJ Snake en clôture du festival, c’était un choix plutôt ingénieux. On a dansé comme jamais sur Lean On (encore et toujours aussi efficace), on a participé à la nuit étoilée de smartphone en sacrifiant nos derniers % de batterie pour allumer notre lampe de torche et pour les plus téméraires (et robustes), on a même participé au fameux mur de la mort. Vous savez quand la foule se sépare en deux pour ensuite se rentrer dedans (à trois reprises hier soir)… Le show et le festival s’achèveront sur une magnifique Marseillaise entonnée par tous les festivaliers, un grand moment ! Merci à tous de nous avoir suivi cette année pour Les Vieilles Charrues 2017, on vous donne rendez-vous en 2018 les 19, 20, 21 et 22 juillet à Carhaix pour la prochaine édition !