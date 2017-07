Vieilles Charrues 2017 : Arcade Fire, Vianney, Mome... Les concerts du troisième jour

On vous a dit qu’on était carrément bien au plus grand festival de France ? Les Vieilles Charrues 2017 continuent avec définitivement une des plus belles affiches de l’été ! Pour la première soirée, on a reçu une belle claque électro signée Justice tandis que hier, on a vibré au son des plus gros tubes de Phoenix sur la scène Glenmor des Vieilles Charrues. Mais l’événement qui se tient tous les ans à Carhaix n’est pas uniquement réputé pour ses prestigieux concerts, il attire des centaines de milliers de festivaliers également pour son ambiance bretonne inimitable. Que nous réserve encore la suite du festival ? Découvrez la prog’ complète du troisième jour avec Arcade Fire, Vianney ou encore Mome !

SCÈNE GWERNIG

15h00 - 16h00 : Sylvain Barou

18h15 - 19h30 : Gaye Su Akyol

20h30 - 21h45 : San Salvador

22h10 - 01h30 : Fest Noz

SCÈNE KEROUAC

15h00 - 16h00 : Vianney

17h45 - 19h00 : Naive New Beaters

20h40 - 22h00 : Kery James

23h55 - 01h15 : M.I.A.

SCÈNE GLENMOR

16h15 - 17H30 : Camille

19h20 - 20h20 : Royal Blood

22h15 - 23h45 : Arcade Fire

01h30 - 03h00 : Jean-Michel Jarre