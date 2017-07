Vieilles Charrues 2017 : Arcade Fire, ou l'allégresse à l'état pur (live report)

Il existe des groupes qu’on se sent complètement privilégiés de voir sur scène, et Arcade Fire en fait définitivement partie. Cela faisait depuis 2013 que les Canadiens n’avaient plus fait de scène et ce retour live était particulière attendu à Carhaix. Pendant toute la journée, on ne parlait que de ça aux Vieilles Charrues, du concert d’Arcade Fire qui avait une réputation à tenir. On a notamment entendu le terme d’extase musicale utilisée, sans mentir ! À quelques semaines de la sortie du nouvel album Everything Now, c’était aussi l’occasion pour les festivaliers de découvrir les nouveaux morceaux en live avant tout le monde. Ont-ils conquis tenu leurs promesses et conquis Carhaix comme prévu ? Réponse dans notre live report du concert d’Arcade Fire !

Arcade Fire, de l'allégresse à l'état pur ???? #wakeup Une publication partagée par Hélène Ccw (@heleneccw) le 16 Juil. 2017 à 2h44 PDT

Le show s’ouvre sur Everything Now, titre éponyme du nouvel album à venir. Les Arcade Fire sont nombreux sur scène (très nombreux) donnant un côté très orchestral au concert. Dès les premiers titres, les musiciens se donnent à fond, surtout le charismatique Win Butler qui s’agitera partout et montera même à plusieurs reprises sur le piano pour voir au mieux la foule. Le groupe alternera entre les titres symphoniques des premiers albums qui soulèveront le public, des moments très énervés avec les titres plus rock de Reflektor et The Suburbs mais aussi les nouveaux morceaux entrainants et plus orientés 70’s du prochain opus. On ne s'ennuiera à aucun moment !

Mais Arcade Fire profitera également ce concert pour faire passer des messages politiques, contre Trump et Bush mais aussi pour nous rappeler de ne pas faire les choses à moitié quand on s’engage pour une cause. Très inspirant ! À la fin du show, ils nous rappelleront à quel point ils admirent le peuple français et son ouverture d’esprit, avant d’achever les 1h30 de live par le jouissif Wake Up dont la foule continuera d’entonner les choeurs plusieurs minutes après les dernières notes du concert. Pour répondre donc à notre question initiale, oui Arcade Fire a tenu toutes ses promesses avec un show au rythme effréné et à l'énergie fédératrice, le tout procurant un grand sentiment d’allégresse, rien que ça !