Vidéoclub : Le duo nantais annonce sa séparation !

Amour plastique, Roi, En nuit, Mai ou encore What Are You So Afraid Of et plus récemment Euphories, voilà plusieurs années que Videoclub enchaîne les tubes ! Formé en 2018 par Adèle Castillon et Matthieu Reynaud, le duo chante principalement en français. Nous les avions d'ailleurs reçu dans le Lab Virgin Radio. Une belle manière de présenter au public ceux qui ont été élus Révélation duo ou groupe francophone de l’Année lors de la première cérémonie des Étoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio il y a quelques mois. Seulement voilà, il semblerait que quelques semaines après la sortie de leur album Euphories, dévoilé en janvier dernier, les deux artistes originaires de Nantes aient décidé de voler vers des horizons différentes. Autrement dit, le duo vient d'annoncer sa séparation officielle avec la sortie du clip de SMS. Un coup dur pour leurs nombreux fans qui ont été plus de 126 000 à aimer leur émouvante publication. À vos mouchoirs !

"Le clip d’SMS est en ligne sur YouTube. Cette musique est spéciale pour nous, c’est toute notre histoire. Tous ces souvenirs, le début de tout. Nos soirées, nos amis, nos premières chansons, nos mots d’amours, nos angoisses, nos peurs, tout est dans ces messages. Nous sommes si fiers de ce qu’on a accompli à deux, et tellement reconnaissant de tout le soutien que vous nous avez offert. Parfois, il vaut mieux prendre des chemins différents pour ne garder que le meilleur. Notre histoire était et sera toujours une partie de nous." ont écrit Adèle et Matthieu en légende de leur publication sur Instagram ainsi qu'en présentation de leur clip sur YouTube. D'ailleurs, cet ultime projet se termine sur une conversation entre les deux jeunes de 19 ans qui se remercient pour ces trois années riche en émotions. Une page qui se tourne même si on espère les revoir très rapidement !