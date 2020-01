Videoclub ajoute un concert à Paris en octobre 2020

Amour plastique, Roi, En nuit, Mai ou encore What Are You So Afraid Of, Videoclub enchaîne les tubes ! Nouvelle révélation pop, le duo pourrait bien exploser en 2020. Formé en 2018 par Adèle Castillon et Matthieu Reynaud, le duo chante principalement en français. Avec une tournée qui devrait passer par de nombreuses villes en France, mais aussi en Suisse et en Belgique, les deux adolescents ne chaument pas. D'ailleurs, ils viennent de rajouter une date en octobre 2020 au Trianon à Paris.

Pour réserver vos billets et assister au concert de Videoclub au Trianon le 2 octobre 2020, rendez-vous ici.