Victoria's Secret : Les anges lip synch I Feel It Coming ( The Weeknd)

Le lundi c'est compliqué pour tout le monde, à commencer par 46% des femmes française qui se sentiraient moins attirantes le lundi d'après une étude relayée par Virgin Tonic, on vous propose donc de commencer tout en douceur ! Pour cela, quoi de mieux que de se mater une vidéo des anges Victoria's Secret se prêtant à l'une de leur activité préférée : le lip synch dans un décor paradisiaque ? Quelque chose nous dit que les mannequins de la célèbre marque de la lingerie ne connaissent pas vraiment les même problèmes de lundi matin que nous. Taylor Hill, Jasmine Tookes, Elsa Hosk, Martha Hunt, Lais Ribeiro, Stella Maxwell, Romee Strijd et Josephine Skriver ont cette fois ci jeté leur dévolu sur le titre I Feel It Coming de The Weeknd.

Quelques mois après avoir interprété 24k Magic de Bruno Mars en lip synch, les anges de Victoria's Secret s'attaque au répertoire du canadien qu'elles connaissent bien ! The Weeknd a en effet eu la chance d'être choisi deux années de suite comme performer du traditionnel Victoria's Secret Fashion Show, défilé annuel de la marque, rediffusé en décembre à la télévision. Lors du concert parisien de The Weeknd en février dernier à l'AccorHotels Arena les spectacteurs avaient pu également remarquer aux côtés de Selena Gomez, plusieurs mannequins de la marque en train de profiter du show. Les anges VS sont donc des fans très appliquées !