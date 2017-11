Victoria Beckham répond aux rumeurs de reformation des Spice Girls

La semaine dernière, la nouvelle avait ravi les fans du monde entier : Les Spice Girls annonçaient une réunion et un album pour 2018 ! Et si nous étions déjà tous heureux de retrouver la totalité des membres (Baby Spice, Posh Spice, Sporty Spice, Scary Spice et Ginger Spice), une autre nouvelle vient avorter notre joie. La reformation des Spice Girls aura bien lieu, mais cela sera sans Victoria Beckham, alias Posh Spice ! L'icône et créatrice mode s'est récemment exprimée sur la rumeur !

Elle a avoué lors d'une interview dans l'émission d'Alison Hammond : "Cela n'aura pas lieu. Il y a un moment où il faut savoir quand dire "C'était bien." Elle poursuit :"Le Girl Power sera toujours là, et c'est quelque chose auquel on croit toutes (...) Ce que je fais désormais reste centré autour du Girl Power, mais c'est aussi et surtout rendre les femmes fortes à travers le pouvoir." Bon, il faudra se faire à l'idée, Victoria Beckham et les Spice Girls, c'est bel et bien fini, mais cela reste tout de même positif !