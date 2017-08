Victor du lundi au vendredi de 21h à minuit, le samedi de 16h à 19h et le dimanche de 16h à 18h sur Virgin Radio

Vous avez kiffé Victor cet été sur l’antenne de Virgin Radio ? Bonne nouvelle alors car dès lundi 28 août l’animateur rempile à l’antenne pour animer vos soirées. Après avoir été régalés par Cauet / (Cauet s’lâche), vous serez entre les mains de l’animateur de 21 ans, et qui a fait ses débuts sur l’antenne de Virgin Radio à Marseille. Passionné de radio, le petit jeune de la bande des animateurs Virgin Radio a largement fait ses preuves depuis un an. C’est donc lui qui chouchoutera vos oreilles du lundi au jeudi de 21h à 23h avec le meilleur du Virgin Tonic puis de 23h à minuit pour le Top Virgin Radio.

Mais ce n’est pas tout ! Véritable nouvel homme fort de l’antenne de Virgin Radio, Victor animera également Electroshock le vendredi de 21h à minuit. On arrête pas là le stakhanoviste puisqu’il vous accompagnera également le week-end ! Samedi il vous donne rendez-vous entre 16h et 19h et dimanche entre 16h et 18h.