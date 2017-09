Le Top Virgin Radio avec Victor du lundi au jeudi de 23h à minuit et le samedi avec Lionel de 19h à 20h

Victor c’est l’homme indispensable de vos soirées sur Virgin Radio. Après le meilleur du Virgin Tonic, l’animateur présentera du lundi au jeudi de 23h à minuit le Top Virgin Radio. Vous connaissez le principe de l’émission, c’est le meilleur des sons pop rock électro choisis par vous et diffusés pendant 1h ! Vous êtes invités à sélectionner vos morceaux préférés pour qu’ils soient diffusé à l’antenne. Au programme donc : Katy Perry, Harry Styles, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Julia Michaels, Imagine Dragons, Charlie Puth, Calvin Harris, Daft Punk, Pink, … enfin tous vos titres préférés en résumé !

Si vous vous couchez trop tôt en semaine et que vous préférez nous écouter le week-end, pas d’inquiétudes ! Le samedi entre 19h et 20h, c'est la session de rattrapage du Top Virgin Radio et elle est présentée par Lionel, nouvel animateur qui rejoint en cette rentrée Virgin Radio.