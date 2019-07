OneRepublic, Avicii... Victor nous donne son Top 5 des hits made in Virgin Radio !

Vous le connaissez, Victor vous accompagne tous les jours avec le meilleur du pop, rock, électro de Virgin Radio ! Et cet été, il ne vous lâche pas : Victor prend l'antenne dès 18h avant de partage avec vous le Top Virgin Radio plus tard dans la soirée. Et justement, à force, on s'est demandé quel était LE Top de Victor. Tout de suite, découvrez ses cinq morceaux du moment (et ça, c'est plutôt cool) !

One Republic - Rescue Me

Cocoon - Back To One

Jonas Brothers - Only Human

Avicii ft. Coldplay - Human

Aslove - Dancing

Et vous, quel est votre Top 5 ?