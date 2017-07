Victor de 18h à 21h en semaine sur Virgin Radio cet été 

Cela fait un peu plus d'un an que les auditeurs de Marseille entendent la voix de Victor sur l'antenne de Virgin Radio et bien désormais c'est toute la France qui va pouvoir en profiter. Depuis lundi 17 juillet, le jeune homme qui n'a que 21 ans, officie sur la tranche horaire de 18h à 21h, du lundi au vendredi, sur Virgin Radio. Passionné de radio, de musique pop rock electro, Victor Leclerc va vous donner envie de monter le son toute la semaine cet été ! Vous risquez de devenir très vite fan du jeune homme, sur Twitter il a déjà un fan de club avec des groupies au taquet...

On prend la route maintenant avec @LionelVirgin et @RobinBernaud pour vous retrouver demain en direct sur @VirginRadiofr ! ???????????? #TeamEte☀️???? pic.twitter.com/4vKSKisdqJ — Victor VirginRadio (@VictorLeclerc_) 16 juillet 2017