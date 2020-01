Victime d'homophobie, Hoshi raconte son agression !

Dans son dernier titre, Hoshi crie haut et fort : "Il n'y pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère". Un titre engagé que la chanteuse a souhaité ajouter in extremis à son futur album. Et il y a une raison. En effet, il y a cinq ans, alors qu'elle n'était pas encore célèbre, l'interprète de Ta marinière a été victime d'une violente agression homophobe. C'est d'ailleurs à Simone Media que cette dernière a fait d'émouvantes révélations : "La personne a jugé par elle-même que j'étais lesbienne et du coup elle m'a frappée la tête contre la glace parce que c'était l'hiver".

« La personne a jugé par elle-même que j’étais lesbienne et m’a frappé la tête contre la glace. »Dans son nouveau titre "Amour censure", @HoshiOfficial parle de sa vision de l’amour mais aussi d’homophobie. pic.twitter.com/9SXwh4tjfn — Simone Media (@simonemediafr) January 27, 2020

Plutôt discrète sur sa vie privée, Hoshi se sent désormais prête à raconter son histoire et à s'engager pour la cause LGBTQ+. La preuve, la jeune artiste vient de sortir le titre Amour Censure, dont le clip a été tourné durant les manifestations du 6 octobre dernier contre la PMA. Encore traumatisée par l'expérience de son agression, Mathilde de son vrai prénom, espère bien faire passer un message et remuer les mentalités en témoignant ouvertement. Un courage salué par ses fans déjà accro à son dernier titre. Amour Censure est d'ailleurs en playlist Virgin Radio.