Vianney vient d'annoncer la tournée de son nouvel album !

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel. Un recul nécessaire à l'artiste dont les deux premiers albums ont rencontré un énorme succès et qui avait de plus en plus de mal à faire face aux mauvais côtés de la célébrité.

Quelques semaines après avoir annoncé son retour et dévoilé le titre N'attendons pas, premier single de son futur album, Vianney vient d'annoncer une tournée en France. Une très bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui pourront le retrouver près de chez dans des salles assez intimistes. En effet, comme il l'écrit en légende de sa publication, le jeune homme a souhaité s'épargner les zéniths afin d'être en osmose totale avec son public : "Pour nos retrouvailles je voulais des salles à dimension humaine. Et j’ai tellement hâte ????????❤️????" précise t-il. En vente ce vendredi 12 juin à 10 heures, les billets de sa tournée risquent donc de s'envoler très rapidement. Un périple qui débutera le 27 février prochain et qui devrait passer par Grenoble, Lyon, Génève, Nancy, Paris, Bruxelles ou encore Brest avant de se terminer à Lille le 14 avril prochain. Vous serez au rendez-vous ?