Vianney va être papa, Hoshi certifiée disque d'or, le retour de Stromae et le nouvel album de Coldplay... Toute l'actualité musicale !

"Sommeil Levant / Étoile Flippante est disque d’or. Je vous remercie de tout mon cœur, c’est grâce à VOUS et j’ai de la chance, vous êtes le meilleur public." écrit Hoshi en légende d'un visuel où apparaissent ses albums Sommeil Levant et Etoile Flippante, la réédition de ce dernier. Il faut dire que ces derniers mois auront été mouvementés pour la chanteuse ! Au cœur d'une polémique suite à la sortie de son titre Amour Censure, elle était devenue la cible de ceux que l'on appelle les "haters". En parallèle, elle avait également dû faire face aux propos intolérables de Fabien Lecœuvre sur son physique. Pour autant, la jeune femme n'en a pas perdu sa joie de vivre et comptait bien prendre sa revanche sur les trolls du net. Mission accomplie avec la récente certification de son opus Sommeil Levant en tant que disque d'or, soit plus de 50 000 exemplaires vendus.

Alors qu'elle enchaînait la promotion de son dernier projet dans les médias, Hoshi a également pu remonter sur scène après une longue période de pause forcée. Un véritable bonheur qu'elle a partagé sur son compte Instagram à travers une vidéo et quelques clichés. Et ce n'est pas fini. Afin de défendre (enfin) son opus devant un public impatient de la retrouver, l'interprète de Ta marinière sera en tournée dans toute la France dans les mois qui viennent. Un retour très attendu auquel vous pourrez assister en réservant dès à présent vos places ICI. Ne tardez pas trop, les billets pour ses prestations s'envolent à toute vitesse !

En voilà une bonne nouvelle ! Trois ans après l'immense succès de Everyday Life, Coldplay s'apprête à faire son grand retour dans les bacs avec Music of the Spheres, attendu pour le 15 octobre prochain. Un neuvième album très attendu par les fans du groupe qui ont déjà pu découvrir, il y a quelques semaines, le titre Higher Power, premier extrait de ce projet. Produit en collaboration avec le très célèbre producteur américain Max Martin, à qui l'on doit des tubes de Katy Perry, Britney Spears, Taylor Swift ou encore des Backstreet Boy, cet opus devrait comporter douze titres dont on peut d'ores et déjà entendre quelques courts extraits dans une vidéo postée sur le compte Twitter des artistes britanniques (voir ci-dessous). De plus, ce vendredi 23 juillet, Coldplay dévoilera Coloratura, le second extrait inédit de leur nouvel album.

Comme on pu le constater les amateurs de Coldplay ces derniers mois, Music of the Spheres sera centré autour de l'univers de l'astronomie. En effet, alors que le titre Higher Power était diffusé par Thomas Pesquet depuis l'espace il y a quelques semaines, les premiers visuels de l'album confirment l'esthétique et la direction prise par le groupe britannique. On découvre ainsi la pochette de l'album, sur laquelle on aperçoit un fond galactique où sont dessinés des planètes, des étoiles et d'autres signes se rapportant à une sorte de voyage dans l'espace. Un sujet au cœur de l'actualité puisque les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos se sont récemment rendus dans l'espace afin d'y lancer le tourisme spatial. A noter également que le titre My Universe pourrait être révélé en collaboration avec BTS, le boys-band sud-coréen. Des informations plutôt troubles pour le moment mais qui devraient permettre aux fans de Coldplay de patienter gentiment en attendant la sortie de cet opus.

Patience, Stromae ne devrait pas tarder à revenir sur le devant de la scène. Tenez-vous prêt(e), ce nouvel opus pourrait bien être publié cet automne - soit huit ans après la sortie de Racine Carrée. « Il (Stromae) l'a enregistré dans le plus grand secret dans son studio, près de Bruxelles. Mais on peut faire confiance au grand talent de ce garçon pour qu'il soit bon », a ainsi confié une source au média le Parisien. Evidemment, pour l'heure, tout cela n'est que spéculation - Stromae n'ayant encore rien confirmé.

Et ce n'est pas tout ! Qui dit sortie d'album dit forcément scène : selon Paris Match, par exemple, Stromae pourrait bien retrouver son public lors de la saison 2022 des festivals : « Il sera néanmoins présent sur quatre ou cinq festivals français l'été prochain, si tout va bien », annonce ainsi le patron de Live Nation France. « On aimerait vraiment l'avoir chez nous. C'est avec lui que nous avions battu notre record de fréquentation en 2015. Sauf que depuis, son cachet a explosé ». Or, s'il est attendu (impatiemment) en France, Stromae pourrait bien aller se produire chez nos voisins américains (plus précisément sur la scène de Coachella) : " Il y a beaucoup d'options, mais il devrait en faire peu et des gros en France. D'abord parce qu’il revient en effet avec une stratégie internationale car il y a un fort intérêt à l’étranger".

Cet été, Vianney ne chôme pas : grâce aux nouvelles directives instaurées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire (à savoir, la mise en place d'un pass sanitaire pour assister aux évènements cultures - entre autres), l'artiste est (enfin) de retour sur scène. Pas plus tard que la semaine dernière, l'interprète de N'attendons pas était notamment sur la scène des Vieilles Charrues afin de défendre comme il se doit son troisième opus (certifié double disque de platine). Et ce n'est pas tout ! Loin de se contenter de cette unique date, Vianney sillonne l'hexagone à la rencontre de son public. Sur Instagram, il a notamment partagé quelques clichés de cet été particulier... et sur l'une d'elle, la violoncelliste (qui l'accompagne d'ailleurs sur sa tournée) montre un joli ventre rond.

Vous l'aurez compris, Vianney et sa jeune épouse attendent ainsi leur premier enfant ! Si les rumeurs allaient déjà bon train dans les magazines people (que Vianney se fait un plaisir de remettre ne place avec son nouveau single les Imbéciles), l'artiste confirme cette fois que sa famille s'agrandit : « Je crois qu'il y a plein de formes de familles aujourd'hui, et je suis très heureux de voir, depuis que j'ai sorti cette chanson, qu'il y a des formes très différentes de familles qui se retrouvent dans ce que j'ai pu écrire. Dans ma chanson, je n'ai jamais voulu minimiser la tristesse que pouvait engendrer pour un enfant des parents qui se séparent ou des parents absents. Je préfère toujours un enfant aimé par ses deux parents qui s'aiment plutôt qu'un orphelin, plutôt qu'un enfant de parents séparés. Il y a toujours un schéma idéal de parents qui s'aiment. En revanche, la réalité, et j'en suis le premier à le vivre au quotidien, ce n'est pas aussi évident. Cette chanson, c'est de dire que tant qu'il y a de l'amour, on peut construire. Je crois en ça », confiait-il d'ailleurs en évoquant la chanson Beau-Papa (dédiée à sa belle-fille).