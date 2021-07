Vianney va être papa !

Cet été, Vianney ne chôme pas : grâce aux nouvelles directives instaurées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire (à savoir, la mise en place d'un pass sanitaire pour assister aux évènements cultures - entre autres), l'artiste est (enfin) de retour sur scène. Pas plus tard que la semaine dernière, l'interprète de N'attendons pas était notamment sur la scène des Vieilles Charrues afin de défendre comme il se doit son troisième opus (certifié double disque de platine). Et ce n'est pas tout ! Loin de se contenter de cette unique date, Vianney sillonne l'hexagone à la rencontre de son public. Sur Instagram, il a notamment partagé quelques clichés de cet été particulier... et sur l'une d'elle, la violoncelliste (qui l'accompagne d'ailleurs sur sa tournée) montre un joli ventre rond.

Vous l'aurez compris, Vianney et sa jeune épouse attendent ainsi leur premier enfant ! Si les rumeurs allaient déjà bon train dans les magazines people (que Vianney se fait un plaisir de remettre ne place avec son nouveau single les Imbéciles), l'artiste confirme cette fois que sa famille s'agrandit : « Je crois qu'il y a plein de formes de familles aujourd'hui, et je suis très heureux de voir, depuis que j'ai sorti cette chanson, qu'il y a des formes très différentes de familles qui se retrouvent dans ce que j'ai pu écrire. Dans ma chanson, je n'ai jamais voulu minimiser la tristesse que pouvait engendrer pour un enfant des parents qui se séparent ou des parents absents. Je préfère toujours un enfant aimé par ses deux parents qui s'aiment plutôt qu'un orphelin, plutôt qu'un enfant de parents séparés. Il y a toujours un schéma idéal de parents qui s'aiment. En revanche, la réalité, et j'en suis le premier à le vivre au quotidien, ce n'est pas aussi évident. Cette chanson, c'est de dire que tant qu'il y a de l'amour, on peut construire. Je crois en ça », confiait-il d'ailleurs en évoquant la chanson Beau-Papa (dédiée à sa belle-fille).

Evidemment, on souhaite le meilleur à cet artiste que l'on aime tant !