Vianney : une pause loin des projecteurs ? 

Bonne ou mauvaise nouvelle, selon les fans, Vianney semble se diriger vers une pause plus que méritée, loin des projecteurs. Ou en tout cas, on espère pour lui. Et pour cause, l'interprète de Dumbo, Pas là ou encore Moi aimer toi achève tout juste une tournée de 250 concerts. Sans déconner, c'est du sport de se produire sur scène... Enfin bon, la route a été plutôt longue et comme après chaque grand voyage, la fatigue se fait sentir et le repos, bien mérité. C'est le cas de notre Ed Sheeran français -oui, vous savez, seul avec une guitare, etc., qui force est d'admettre qu'il a donné et plus que donné pour satisfaire ses fans. Une aventure de trois ans et demi qui prend fin.

Ne soyez pas triste. C'est le lot de tout artiste. Il en faut pour revenir en pleine forme et au sommet. Comme indiqué par le biais de Instagram, Vianney conclu en beauté sa tournée et tiens surtout à remercier ses fans de l'avoir suivi.

_______ Une publication partagée par Vianney (@vianneymusique) le 2 Août 2018 à 1 :21 PDT

Eh bien, ca en fait du chemin ! Et Vianney peut être fier de lui et a bien le droit de prendre une petite pause histoire de se ressourcer. L'ascension n'est pas terminée, rassurez-vous.