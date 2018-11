Vianney : son refus d'être coach à The Voice, expliqué ! 

Lors d'un entretien avec RTL dans l'émission On Refait La Télé, le chanteur de vingt sept ans a évoqué la proposition de TF1 pour une place sur l'un des fameux siège rouge de The Voice. Une proposition que Vianney a gentiment décliné. Pourquoi ? Eh bien, l'interprète de Je M'en Vais, s'explique :

"Je ne suis pas à l'aise quand je parle de ça parce que ça donne le sentiment que je ne considère pas ces émissions quand je dis "non", mais c'est pas du tout ça

. [...] Quand j'écris des chansons, je sais ce que je fais. Je peux être très critique de mon travail, en studio quand je travaille avec un artiste, je peux tout lui dire. En revanche, ne pas me retourner sur quelqu'un qui met tout son cœur sur une presta', je ne trouve pas ça choquant quand je le regarde mais je sais que si j'y étais, je sais que j'aurais le cœur serré et je serais pas bien

."

Une assez bonne raison pour avoir décliné l'offre de TF1 ! D'autant qu'il poursuit son explication en assurant qu'il aurait du mal à endosser un tel rôle dans la mesure où il ne se sent pas du tout légitime. Pour lui, le nouveau jury est super et mérite d'être là. Eh oui, pour cette nouvelle saison, les visages ont changés et désormais on pourra compter sur l'avis de Julien Clerc et Soprano en plus de ceux de Mika et Jennifer. Mais Vianney ne ferme pas la porte à l’opportunité puisqu'il évoque une probable légitimité, plus tard, peut-être et donc, ne ferme pas la porte à l'idée de faire partie d'un jury.