Vianney : Son épisode de Rendez-vous en terre inconnue sortira en mai !

Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, Vianney peut se vanter d'avoir fait un retour on ne peut plus gagnant ! Alors que l'on vous annonçait il y a quelques mois son départ pour une destination inconnue dans le cadre du célèbre programme de France 2, le chanteur vient de nous donner plus d'informations quant à son aventure à l'autre bout du monde.

"J’avais Rendez-Vous en Terre Inconnue : chez les Afars d’Ethiopie, avec @RdeCasabianca, Humed, Habib & les leurs____ J’espère que vous serez bouleversés par leur majesté comme je le fus ????????????❤️ Rdv Le 25 mai sur @france2" a écrit Vianney dans une publication sur Twitter où on le voit entouré du présentateur de l'émission et de deux éthiopiens l'ayant accueilli parmi les leurs. Un voyage qui semble avoir littéralement bouleversé l'interprète de Pas là et qui pourrait bien nous causer quelques larmes lors de sa diffusion le 25 mai prochain. On a hâte !