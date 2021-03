Vianney : Son album N'attendons pas certifié double disque de platine !

Il y a quelques semaines, Vianney s'envolait pour une destination secrète dans le cadre de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Si le chanteur est rentré depuis, son public demeure très enthousiaste à l'idée de pouvoir découvrir ce mystérieux endroit. Mais en attendant, les fans de l'interprète de Pas là pourront toujours le retrouver tous les samedis soirs en tant que jury dans l'émission The Voice. Un rôle dans lequel on n'aurait pas forcément imaginé l'artiste mais qui, au final, semble parfaitement lui convenir. Vous l'aurez compris, Vianney ne chôme pas. Au contraire, ce dernier semble effectuer un retour bien chargé. Le comble pour celui qui avait décidé de s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pendant plusieurs années pour se mettre au vert entouré des siens.

"J’avais lu que nous étions fous de sortir cet album un jour de re-confinement. Et c’était assez vrai ???? Mais notre public & notre équipe peuvent soulever des ????! Un peu de fierté, énormément de joie & surtout une gratitude IMMENSE envers VOUS. Merci pour ce 2xPLATINE ????????❤️????????" écrivait Vianney il y a quelques jours sur son compte Facebook. Il faut dire qu'avec plus de 200 000 exemplaires écoulés, l'album N'attendons pas est un véritable succès pour la fin de l'année 2020 et le début de 2021. Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, le chanteur continue de promouvoir son projet avec l'annonce d'une immense tournée à travers toute la France. Pour faire partie de l'aventure, rendez-vous ici.