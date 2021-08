Vianney signe Nos Lendemains pour Demain Nous Appartient (AUDIO)

Y avait-il meilleure façon de marquer le 1000 ème épisode de la série ? Le jeudi 26 août à 19h10, les téléspectateurs ont pu découvrir Nos Lendemains - nouveau générique signé Vianney.

« Matthieu Gonet, que je connais, qui s'occupe de la musique sur "Demain nous appartient" et qui m'a fait cette proposition, il y a six/huit mois. Ça me faisait plaisir de le rejoindre dans son aventure », a ainsi expliqué l'artiste au Parisien. Il poursuit : « J'avais la chance d'avoir un thème, la résilience, que je trouve merveilleux et inspirant ».

Bien que Nos Lendemains soit un morceau inédit, il n'est en aucun cas annonciateur d'un nouvel album : « J'écris toujours. Mais "Nos lendemains" n'est pas pour un nouvel album. C'est vraiment un titre isolé », précise l'artiste. Pour l'heure, Vianney continue de défendre N'Attendons Pas - son troisième album déjà écoulé à 275.000 exemplaires.