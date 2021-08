Vianney signe le générique de Demain nous appartient sur TF1

Alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il vient tout juste d'entamer une immense tournée à travers toute la France, Vianney semble encore avoir du temps pour sortir de nouveaux titres. La preuve, le chanteur vient de publier plusieurs clichés sur Instagram avec, en légende, une information qui a aussitôt affolé ses fans. "Ces photos n’ont aucun rapport avec le fait que je vous sorte une nouvelle chanson demain 19h10 sur toutes les plateformes" écrit-il avec humour. Si l'artiste reste assez vague concernant ce nouveau projet, il ne fait aucun doute que cette "nouvelle chanson" dont il parle est en réalité le nouveau générique de Demain nous appartient, célèbre feuilleton diffusé tous les jours sur TF1 à 19h10.

Alors que le programme fêtera ce jeudi 26 août son 1000ème épisode, les producteurs ont souhaité célébrer une nouvelle ère en demandant à Vianney d'écrire, de composer et d'interpréter le générique de la série tournée à Sète, dans le sud de la France. Le nouveau son du chanteur à succès, dont on ignore tout pour le moment, viendra donc remplacer le titre Demain de Lou, qui tient également un rôle dans le programme aux côtés de Ingrid Chauvin, d’Alexandre Brasseur et de leurs camarades. Ce projet très attendu par les fans de l'interprète de Pas là pourrait bien devenir un succès dans les charts comme l'a fait Maître Gims avec le titre Jusqu'ici tout va bien, mis à l'honneur dans la série Ici tout commence, diffusé sur la Une également.