Vianney, Shaka Ponk, Eddy de pretto... le meilleur de Taratata 100% live en vidéo

Depuis un quart de siècle -dit comme ça, ça nous donne des rides, tiens !, Taratata accueille des artistes sur son plateau et surtout, incite aux rencontres musicales. Et comme chaque année, l'émission s'offre une belle brochette d'artistes pour animer son émission 100% Live. Samedi dernier, la scène du Zénith de Paris a donc accueilli une multitudes de talents, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Au programme ? Vianney, Pascal Obispo, Shaka Ponk, Jane Birkin, Eddy De Pretto, et bien d'autres encore. Des collaborations inédites, éphémères et surtout, de taille. Les alliances ont été étonnantes et magistrales. On ne pouvez donc passer à côté d'une petite compilation des meilleurs live... C'est parti !

Pascal Obispo et Vianney ou comment deux générations se rencontrent sur un mash-up qu'on attendait pas. Les deux auteurs-compositeurs et interprètes ont su allier les paroles et la mélodie de Lucie et Je M'en Vais pour finalement former un seul et même morceau. D'une finesse qu'on ne peut que souligner et respecter. Un choix audacieux, à ne surtout pas manquer.

Celle qu'on connait pour son titre La Gadoue s'est associée le temps d'un morceau à l'une des nouvelles sensations de la scène française, Eddy De Pretto. Pour l'occasion, les deux artistes ont repris Pull Marine d'Isabelle Adjani. Un duo plein de tendresse et d'émotions.

Sans doute l'un des duos les plus surprenants de cette édition. Eh oui, la voix si singulière de LP s'est mêlée à celle blues & folk de Charlie Winston sur Time After Time de Cyndi Lauper. L'un à la guitare, l'autre au ukulélé... Une prestation marquante, à visionner sans modération, qui nous ferait presque oublier la version originale.

Shaka Ponk s'offre la clôture et l'ont fait à merveille ! Pour le final, le groupe a enu à reprendre Morir Cantando de Dalida. Une version déjà pressente sur leur cinquième album, sorti en 2014. Et pour honorer la chanteuse et l'émission comme il se doit, Shaka Ponk n'a pas fait les choses à moitié et on produit une performance de taille. Le tout avec une scénographie de folie !