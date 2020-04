Vianney sera de retour avec un nouveau titre le 7 mai prochain !

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel. Un temps qui devrait bientôt toucher à sa fin puisque l'artiste à l'origine des titres Pas là ou Je m'en vais vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène.

"Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous. Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir. Dans ce printemps si étrange, j’espère que vous tenez tous bon et je suis tellement heureux qu’on se retrouve" écrit Vianney en légende d'une vidéo sans son où on l'aperçoit en train de chanter derrière un micro. Et même si le jeune homme n'est pas resté inactif pendant cette année d'absence (il a écrit l'album d'Erza Muqoli et collaboré sur plusieurs titres), le titre qui sera dévoilé dans une quinzaine de jours, le 7 mai prochain, sera son premier projet solo depuis plusieurs mois. Encore un peu de patience, ça arrive bientôt !