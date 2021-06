Vianney se lance dans la mode avec sa propre marque de vêtements (PHOTOS)

Alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il s'apprête à entamer une immense tournée à travers toute la France, Vianney vient d'annoncer une surprenante nouvelle sur son compte Instagram. En effet, passionné de mode depuis toujours -il est diplômé de l'École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD)- celui qui a finalement décidé de se lancer dans la chanson se prédestinait plutôt à une carrière dans le stylisme. Mais alors, pourquoi ne pas faire les deux ? C'est probablement ce que s'est dit l'interprète de Pas là en décidant de lancer Vrai par Vianney, sa propre marque de vêtements.

"Merci à vous tous de me permettre de réaliser ce genre de rêve d’enfant" a alors écrit le chanteur en légende d'une publication où on l'aperçoit entouré de deux modèles portant ses créations ainsi que d'un cliché où il pose auprès de ses collaborateurs, dont sa mère. "Ces derniers mois j'ai travaillé en secret pour réaliser un de mes rêves d'enfant. On ne m'a pas appris la musique mais j'ai étudié la couture et le dessin. Alors avec ma maman on a monté une marque dont j'ai dessiné chaque pièce" confie t-il avec beaucoup d'enthousiasme dans sa story. Un nouveau projet qui devrait lui permettre d'user à bon escient de ses nombreux talents. Pour découvrir la collection de Vrai par Vianney, cliquez ICI.