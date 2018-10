Vianney : sa prochaine collaboration avec... 

Le chanteur français dont la présence scénique n'est pas sans rappeler celle de son homologue britannique -Ed Sheeran, si vous n'avez pas compris !, serait en pleine collaboration avec un autre rappeur de la team Sexion d'Assaut. Après Maître Gims sur le titre La Même, Vianney s'entoure désormais de Black M. Ou inversement...

C'est avec une photo postée sur Twitter que l'annonce a été faite montrant l'interprète de Je M'en Vais, de retour en studio, en compagnie de Black M et Maska. Après le succès de son deuxième album Moi Aimer Toi, Vianney enchaîne les collaborations, chaque fois plus réussie. On pense notamment à Céline Dion sur Ma Force, Boulevard Des Airs sur Allez Reste, Kendji Girac sur Pour Oublier ou mieux encore, sur une bonne partie de Ce Soir On Sort, le nouvel album de Patrick Bruel. Eh bien, une belle brochette d'artistes ! C'est donc sans surprise qu'il récidive et qu'il s'associe aux anciens membres de Sexion D'Assaut afin de travailler sur le quatrième opus de Black M, qui rendra hommage à sa mère et surtout, à ses racines africaines.