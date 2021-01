Vianney s'est envolé pour le tournage de Rendez-vous en terre inconnue (PHOTO)

Après une absence médiatique de plus d'un an, Vianney est bel et bien de retour ! Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, rien n'arrête le chanteur originaire de Pau. D'ailleurs, alors que son nouvel opus, N'attendons pas, a été dévoilé le 30 octobre dernier, le chanteur peut déjà se vanter du succès de son morceau Beau-papa, deuxième extrait diffusé en radio. Un joli comeback pour l'artiste qui a décidé de s'octroyer quelques vacances après ces fêtes de fin d'année. Du moins, si on peut les nommer ainsi. En effet, Vianney vient de confirmer sur ses réseaux sociaux sa participation à l'émission Rendez-vous en terre inconnue. "Je m’envole pour un RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE ????????????????????______Je n’aurai + accès à quelconque réseau pendant 2 semaines - vous allez me manquer ! Encore bonne année, vous aime ????❤️????" écrit l'interprète de Pas là en légende d'un cliché où il apparaît, à l'aéroport, les yeux masqués mais toujours avec sa guitare dans le dos.

Devenue très populaire depuis sa diffusion en 2004, l'émission créée par Frédéric Lopez est désormais présentée par Raphaël de Casabianca, qui accompagnera donc Vianney dans son périple. Si on ne sait pas vers quelle destination se dirigent les deux hommes et les équipes de tournage, on devrait pouvoir le découvrir dans le courant des prochains mois. Affaire à suivre.