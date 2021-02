Vianney s'effondre en larmes face à un candidat de The Voice (VIDEO)

Il est de retour pour de bon ! Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour des raisons personnelles, Vianney a fait un retour plus que réussi sur le devant de la scène ces derniers mois. Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, celui qui vient de s'envoler pour tourner l'émission Rendez-vous en terre inconnue a rencontré un immense succès avec son dernier album. Des ventes pharaoniques qui devraient lui permettre d'entamer une immense tournée à travers toute la France dans les mois à venir. Mais pour l'heure, c'est davantage son arrivée en tant que jury dans les fauteuils de The Voice qui fait parler d'elle. Il faut dire qu'après avoir refusé le rôle il y a quelques années, le chanteur s'est finalement décidé à accompagner des candidats passionnés par le chant. Un job sur mesure qu'il exécute désormais aux côtés de Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny durant cette dixième saison du télé-crochet.

Seulement voilà, Vianney a été surpris lors du dernier prime par Tarik, étudiant en kinésithérapie, face auquel il a perdu tous ses moyens lors d'une interprétation très personnelle de la part du candidat. Après avoir dévoilé une prestation de Chemins de traverse, un morceau de Grand-Corps Malade, le jeune homme a tenu à partager l'un de ses propres textes sur l'avortement. Un sujet visiblement très important dans le coeur de l'interprète de Pas là qui s'est aussitôt effondré après la prestation. "Je ne vais pas réussir à parler, je suis désolé" articule t-il difficilement alors que son acolyte Marc Lavoine tente de le consoler. Une séquence très forte qui a ému les personnes présentes sur le plateau mais aussi les internautes !