C’est en présence des plus grands noms du 7e art, Palmes d’or, lauréats et membres du jury que le festival de Cannes a célébré son 70ème anniversaire le 23 mai dernier. Pour fêter cet événement comme il se doit, Pierre Lescure et Thierry Frémaux (respectivement président et délégué général du festival) ont choisi Vianney pour animer cette prestigieuse soirée. Le chanteur est monté sur scène accompagné de Manu Katché à la batterie et Laurent Vernerey à la basse et ensemble, ils ont revisité les chansons de films mythiques : Pulp Fiction, Une aussi longue absence, La nuit nous appartient ou encore Moulin Rouge… Tout comme Louane et Benjamin Biolay lors du l’ouverture du festival de Cannes, Vianney a fait forte impression ! Sa prestation intégrale est à retrouver ici :

Que de chemin parcouru pour Vianney, qui était encore inconnu il y a quatre ans ! Le Palois de 26 ans est actuellement en pleine tournée et sera cet été à l’affiche de la plupart des festivals français, des Vieilles Charrues aux Francofolies de la Rochelle en passant par le Printemps de Bourges. En 2018, il se lancera ensuite à l’assaut des Zénith de France et finira cette longue série de concerts en apothéose avec un show à l’AccorHotels Arena le 9 juin 2018.