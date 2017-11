Vianney donne un live magique au Zénith de Paris (report)

On ne le répétera jamais assez, le public parisien est difficile. Alors remplir un Zénith dans la capitale, c'est déjà un exploit en soi. Hier soir, Vianney s'est jeté dans l'arène et ce qui est sûr, c'est qu'il a su dompter les quelques 6238 personnes présentes. Le jeune artiste fait son entrée vers 21 heures, sous les acclamations du public. Avant lui, c'est Foé qui a (brillamment) chauffé la salle. Venu défendre son deuxième album éponyme, Vianney entame son set avec Sans le Dire. Après ça, il enchaîne avec l'un des plus grands succès d'Idées Blanches, son premier album : et il ne faudra pas longtemps à la foule pour hurler les paroles de Veronica.

S'enchaînent Quand Je Serai Père, J'men Fous et les Gens sont Méchants avant que le cultissime Dumbo soit entonné (notez d'ailleurs que Vianney en a profité pour dédier le titre à sa mère, présente dans la salle - en même temps, un zénith, ça ne se manque pas). Parce qu'un concert de Vianney ne serait pas un vrai show sans a fameuse reprise de Caroline, il n'a pas manqué de la faire. Si vous l'aviez déjà vu au Bataclan, alors vous avez eu la chance d'avoir la version live en présence du grand MC Solaar. Cette fois, le rappeur n'était pas présent physiquement mais une petite vidéo avait été préparée. D'autres surprises s'enchaînent avec notamment l'arrivée du duo Bigflo & Oli. Au programme, une petite interprétation de Dommage (qui a mis le public dans tous ses états).

Les fans de la première heure ont pu scander les paroles de Je Te Déteste ou de Pas Là. Et évidemment, quand est venu le moment du pont, c'est le zénith entier qui a hurlé à en faire trembler les murs. Mais pour les habitués, ce n'avait rien d'étonnant. D'ailleurs, selon Vianney, c'est devenu un rite de passage pour n'importe quel fan qui ferait son premier concert. Après, On Est Bien Comme ça résonne et c'est l'apothéose.

Evidemment, Vianney ne pouvait pas faire un Zénith parisien (son premier, d'ailleurs) sans jouer Je M'en Vais et Moi Aimer Toi. Pas besoin de préciser que la salle connaissait chaque mot, au point que n'importe qui présent dans la fosse aurait pu monter sur scène et tenir les titres. Pour son premier zénith parisien, Vianney a offert un live à son image : énergique, poétique et généreux. Avant l'été, il se lancera à l'assaut de l'AccorHotels Arena et clairement, on a déjà hâte de le voir courir sur la scène de ce que fut Bercy.