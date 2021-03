Vianney répond aux haters, Indochine confirme un concert-test et Justin Bieber tourne son clip à Paris... Toutes les news musique de la semaine !

Ces derniers mois, le public peut se targuer d'avoir retrouvé celui que l'on pourrait surnommer le gendre idéal Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour se mettre au vert entouré des siens, Vianney a fait un retour plus que réussi sur le devant de la scène. Propulsé par le succès de ses titres Beau-Papa ou N'attendons pas, celui qui vient de s'envoler pour tourner l'émission Rendez-vous en terre inconnue a rencontré un immense succès avec son dernier album N'attendons pas, déjà certifié disque de platine. Des ventes pharaoniques qui devraient lui permettre d'entamer une immense tournée à travers toute la France dans les mois à venir. Cela, bien évidemment, si la situation sanitaire le permet. Mais pour l'heure, c'est sur les réseaux sociaux que le jeune homme plein d'humour et d'autodérision a décidé de répondre à certains internautes qui se moquaient gentiment de lui dans un tweet (voir ci-dessous).

Très amusé à la vue de ce vieux cliché pris durant le tournoi de Roland-Garros, Vianney a aussitôt tenu à y répondre : "Non mais ??! Matez juste cette tête svp et dites vous que rien n'est jamais perdu dans la vie" précise t-il avant d'ajouter "PS : croyez en vos rêves, la barbe c'est une question de temps. Les cheveux c'est un sujet tabou par contre, merci, bonne soirée, à bientôt". Une manière très efficace pour lui d'assumer son apparence et de faire taire les (trop) nombreux haters qui pullulent sur la toile à la recherche d'une proie à critiquer. Aimé plus de 50 000 fois et partagé plus de 9000 fois, le tweet en question a ainsi été pris à la rigolade par le chanteur populaire. Une attitude dès plus sympathique qui prouve, une fois de plus, la gentillesse et la simplicité de l'interprète de Pas là.

Le retour des concerts ? On y croit tous. Il y a quelques semaines, la rumeur voulait qu'Indochine soit à l'affiche d'un concert-test donné à Paris (tandis qu'à Marseille, c'est IAM qui sera mis à l'honneur). Bonne nouvelle, selon le Monde, ce dit concert se déroulera bel et bien courant avril.

Le groupe, qui assurait récemment ne pas vouloir reporter ou annuler ses concerts, n'a pour l'heure pas confirmé l'information. Ainsi, près de 7 500 personnes seront choisies par tirage au sort (ces dernières devront s'inscrire sur un site internet qui, à l'heure actuelle, est toujours en construction). Alors que 5000 personnes seront dans la salle, 2500 autres pourront assister au show de façon virtuelle. « L'hypothèse est que le groupe concert ne fera pas pire ou pas mieux, en termes d'infection, que le groupe témoin qui est resté à la maison. Nous voulons vérifier que ce concert n'aura pas généré de sur-risque », explique Constance Delaugerre (en charge de l'équipe qui supervisera le concert).

Pour assister au show, il faudra passer un test PCR, 72 heures avant le lancement. Les spectateurs se tiendront mais devront télécharger l'application TousAntiCovid (le port du masque sera évidemment obligatoire). Aussi, un test salivaire sera réalisé sur place. Un autre succèdera, sept jours après le live - il sera accompagné d'un questionnaire.

Vous le savez, le 19 mars prochain, Justin Bieber proposera son nouvel album : intitulé Justice, ce dernier succèdera à l'excellent Changes - que, malheureusement, l'artiste n'a pas eu le temps de présenter sur scène (crise sanitaire oblige). La bonne nouvelle, c'est que malgré la pandémie, les artistes tentent (coûte que coûte) de continuer à nous offrir leur art. C'est le cas de l'interprète de Sorry qui s'est envolé pour Paris : au programme, le tournage de son prochain clip.

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Deezer vous donne la possibilité de vous rendre sur les lieux du tournage ! "Justin Bieber t’attend pour un tournage exclusif demain. Abonne-toi à @deezerfr et connecte-toi à ton compte Deezer pour tenter de remporter ton invitation. Résultat dans 24h", annonce la plateforme sur Instagram. Rendez-vous juste ICI.

Non, les Jonas Brothers ne se séparent pas ! Le trio (qui s'est reformé en 2019 avec la sortie de l'excellent Happiness Begins) s'est fendu d'une série de tweets afin de faire taire les rumeurs de séparation. Il faut dire que l'annonce d'un nouvel album solo pour Nick Jonas (porté par le single éponyme Spaceman) a fait une jolie frayeur aux fans qui, forcément, y ont vu une potentielle nouvelle séparation.

"Ce jour-là, et tous ceux qui ont suivi, veulent dire beaucoup pour nous. Jouer nos chansons ensemble, être de retour sur la route, voir tous vos visages dans la foule, écouter vos histoires... Notre année 2019 (et même une partie de 2020) a été si spéciale et c'est grâce à vous", s'exclament-ils ainsi sur Twitter. "Nous avons les meilleurs fans du monde et nous vous aimons tellement ! Nous avons une tonne de choses excitantes qui arrivent (ensemble et séparément) et nous avons hâte que vous puissiez les entendre".

Traduction ? Se concentrer sur des projets solos n'empêchent absolument pas les trois frères de travailler ensemble. Après la sortie des excellents "X" et "What a Man Gotta Do", les Jonas Borthers n'ont pas fini de nous surprendre. Et pour patienter d'ici là, nous pourrons toujours écouter l'album de Nick Jonas (prévu pour le 12 mars prochain).