Vianney répond aux critiques musicales

Un pari réussi : il y a quelques semaines, Vianney dévoilait son nouvel album et ce, malgré la fermeture imposée des rayons dits "non-essentiels". En cette période étrange et inédite où l'accessibilité du disque est clairement restrainte, l'artiste a ainsi fait le choix d'offrir N'attendons Pas à son public... qui, visiblement, en avait besoin. En fait, nous en avions tous besoin : les mots rassurants et pleins d'espoir de Vianney ont réchauffé les coeurs de beaucoup en cette période compliquée. Le succès est tel que l'opus s'est classé numéro un des ventes tandis que le clip de Beau-Papa a atteint les 3 millions de vues. Un (très) joli score. Dans les colonnes de Paris Match, l'interprète de Pas Là s'est confié sur ce fameux succès mais aussi sur ce qu'il implique - notamment avec les critiques.

"Je connais la musique mieux que n'importe quel critique musical qui n'a jamais composé ou écrit. Donc, oui, je vois le talent chez Kendji, et je l'entends aussi. Le succès populaire est énervant, surtout pour une certaine presse. Mais Kendji, quoi qu'on en pense, il ne peut pas faire autrement que de réussir, vu sa personnalité, son vécu, ses valeurs", détaille l'artiste en évoquant ainsi le chanteur Kendji - avec qui il a collaboré. Alors que certains artistes sont parfois descendus par les critiques, Vianney réitère - notamment avec Michel Sardou : "A part Johnny, je ne vois pas d'interprète masculin qui arrive au niveau de Sardou. Et je suis sûr que dans quatre ou cinq ans, il sera de nouveau branché".

Dans un monde où la musique se parfois consomme aussi vite qu'un menu à emporter, nombreuses sont les critiques. Mais heureusement, cela ne décourage pas les artistes de créer. Et c'est tant mieux.