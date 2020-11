Vianney répond aux critiques, Coldplay fête les 20 ans de Parachutes et Julien Doré organise une tombola pour la bonne cause... Toutes les news musique !

Un pari réussi : il y a quelques semaines, Vianney dévoilait son nouvel album et ce, malgré la fermeture imposée des rayons dits "non-essentiels". En cette période étrange et inédite où l'accessibilité du disque est clairement restreinte, l'artiste a ainsi fait le choix d'offrir N'attendons Pas à son public... qui, visiblement, en avait besoin. En fait, nous en avions tous besoin : les mots rassurants et pleins d'espoir de Vianney ont réchauffé les coeurs de beaucoup en cette période compliquée. Le succès est tel que l'opus s'est classé numéro un des ventes tandis que le clip de Beau-Papa a atteint les 3 millions de vues. Un (très) joli score. Dans les colonnes de Paris Match, l'interprète de Pas Là s'est confié sur ce fameux succès mais aussi sur ce qu'il implique - notamment avec les critiques.

"Je connais la musique mieux que n'importe quel critique musical qui n'a jamais composé ou écrit. Donc, oui, je vois le talent chez Kendji, et je l'entends aussi. Le succès populaire est énervant, surtout pour une certaine presse. Mais Kendji, quoi qu'on en pense, il ne peut pas faire autrement que de réussir, vu sa personnalité, son vécu, ses valeurs", détaille l'artiste en évoquant ainsi le chanteur Kendji - avec qui il a collaboré. Alors que certains artistes sont parfois descendus par les critiques, Vianney réitère - notamment avec Michel Sardou : "A part Johnny, je ne vois pas d'interprète masculin qui arrive au niveau de Sardou. Et je suis sûr que dans quatre ou cinq ans, il sera de nouveau branché".

Dans un monde où la musique se consomme aussi vite qu'un menu à emporter, nombreuses sont les critiques. Mais heureusement, cela ne décourage pas les artistes de créer. Et c'est tant mieux.

Attention, cet article risque de vous causer un énorme "coup de vieux" ! Il y a 20 ans déjà, Coldplay vous envoûtait grâce à ses titres Don't Panic, Shiver ou encore Yellow ! Un souvenir impérissable pour les fans du groupe de rock britannique dont cet album figure, encore aujourd'hui, parmi leurs meilleures ventes avec près de 2,7 millions de copies écoulées à travers le monde. À l'occasion de cet anniversaire exceptionnel, le groupe britannique qui vient de sortir un album intitulé Everyday Life a décidé d'offrir une belle réédition de son premier opus. En effet, disponible dès le 20 novembre 2020, les fans des interprètes de Viva la Vida pourront donc s'offrir un vinyle jaune transparent de 180gr. Ce dernier comportera les titres Trouble, Shiver, Yellow et Don't Panic en version remasterisée.

Pour celles et ceux qui n'avaient pas d'idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Cette édition exceptionnelle pour les 20 ans de Parachutes et disponible ici.

Quelques semaines après la sortie de son album Aimée, déjà certifié disque d'or, Julien Doré est bien décidé à utiliser sa popularité à bon escient. Très touché par les dégâts causés par la tempête Alex, survenue début octobre dans les Alpes-Maritimes, le chanteur révélé par la Nouvelle Star a décidé de s'engager en organisant une importante levée de fonds. Aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline organise donc une tombola grâce à laquelle il sera possible de remporter de nombreux lots prestigieux. Une opération annoncée directement depuis les réseaux sociaux de l'artiste.

"J’organise une tombola avec une vingtaine de lots d’ami.e.s artistes et sportifs afin de lever des fonds pour les sinistrés des Alpes-Maritimes par la tempête Alex. Le village de mon enfance St-Martin-Vésubie a été détruit en partie par la tempête, c’est l’endroit où j’ai écrit et enregistré mon précédent album, et l’endroit où j’ai passé mon enfance. Je tiens à les aider autant que possible. 100% des ventes de tickets seront reversées au @secourspop des Alpes Maritimes, qui œuvre au quotidien sur place auprès des victimes touchées par cette catastrophe naturelle." peut-on lire sur l'une des dernières publications Instagram de Julien Doré.

Bien décidé à récolter un maximum d'argent pour le Secours Populaire, le chanteur français a contacté de nombreuses célébrités en mesure de lui fournir des lots intéressants. En plus de la veste, de la moto et du casque issus du clip de la chanson Le Lac, le grand public pourra tenter de remporter les manuscrits de Petite Marie et Je l'aime à mourir, écrit de la main de Francis Cabrel, le clavier midi d'Angèle, la guitare de Nicola Sirkis ou celle de Louane, une paire de chaussures d'Isabelle Adjani ou encore le violon de Jean-Jacques Goldman. Des lots exceptionnels qui pourraient être à vous pour la modique somme de 1 euro.

Si vous voulez participer à la tombola Karmadon, au profit du Secours Populaire qui vient en aide aux sinistrés de la tempête Alex, il vous suffit de vous rendre sur ce site et d'acheter les fameux tickets qui pourraient vous permettre de repartir avec l'un des vingt lots proposés lors de cet événement. Ne tardez pas trop, vous avez jusqu'au 16 décembre !

Enfin une bonne nouvelle en cette période plus que morose de crise sanitaire ! Trois ans après le succès de Liberté chérie, l'un des artistes favoris des français vient enfin de révéler la date de sortie de Centre ville, son tout nouvel opus. Après avoir avorté sa première décision de dévoiler son projet en novembre dernier en raison de la fermeture des rayons culturels dans l'Hexagone, il semblerait que celle-ci soit la bonne. "Les amis, Vous le savez, comme vous j’ai hâte que l’album sorte, hâte de pouvoir le partager avec vous. J’avais promis de vous donner la date dès que possible : la voici, ce sera le 4 décembre. A très vite, Prenez soin de vous, Calo." peut-on lire sur la dernière publication Instagram du chanteur. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de l'interprète de En apesanteur et leur permettre de patienter encore quelques semaines...

Calogero s'apprête également à fêter ses 20 ans de carrière. Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C ou encore Je joue de la musique. Figurant parmi les plus gros vendeurs de disques en France, l'artiste originaire de Grenoble nous avait récemment dévoilé le clip de La Rumeur, premier extrait de Centre ville. Désormais, c'est au tour de Celui d'en bas, de bénéficier d'une mise en images. Centré sur l'histoire d'amour d'un jeune homme et d'une jeune femme, le projet ne montre que très peu le chanteur, qui pourtant raconte ici ses premières romances, lorsqu'il avait 15 ans. Un clip vidéo qui vient tout juste d'être dévoilé et qu'on vous laisse apprécier dès maintenant.