Vianney prépare un album live pour le mois de novembre !

Save the date ! Le 9 novembre prochain sortira dans les bacs le CD (mais aussi le DVD) de la dernière tournée intense de Vianney. Pour rappel, le 2 août dernier, l'interprète de Dumbo s'exprimait sur les réseaux sociaux, remerciant ses fans à l'issue de cette série de concerts : « Depuis mon 1er concert en janvier 2015, j'en ai fait plus de 250. ‪Ce soir à Ajaccio, ce sera le dernier spectacle de cette longue série.‬ Et j'ai rarement ressenti autant de choses avant même que le concert n'ait commencé. ‪MERCI POUR CES 3,5 ANS DE BONHEUR SUR SCÈNE », écrivait-il. Si Vianney a déserté les scènes pour s'essayer au cinéma mais aussi pour prendre une pause bien méritée, il ne laisse pas pour autant tomber ses fans puisque d'ici quelques mois, ils pourront revivre ses concerts.

Dire que cette dernière tournée fut un succès serait un euphémisme : clairement, avec deux concerts à l'AccorHotels Arena complets (en plus de tous les autres donnés dans l'hexagone et même au-delà), Vianney peut se vanter d'avoir conquis la capitale mais aussi, le pays. Si la date de sortie de ce live a été fixée au 9 novembre, on ne sait pour l'instant rien en ce qui concerne la tracklist. Mais patience, cela ne serait tarder. Il faudra attendre encore un peu avoir d'avoir un nouvel album studio signé Vianney mais eh, c'est déjà mieux que rien !