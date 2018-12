Vianney prépare t-il son prochain opus ? On a la réponse !

Vous avez manqué Vianney en concert ? Vous auriez tout donné pour le voir à l'AccorHotels Arena ? Pas de panique : le live incroyable donné en cette immense qu'est Bercy est à retrouver en CD mais aussi en DVD. Et, petit bonus, vous pouvez même retrouver Vianney à l'écran dans Ma Mère est Folle (aux côtés de Fanny Ardant). Si une double carrière est tentante (des artistes comme Louane ou Julien Doré sont aussi bons sur scène que sur un plateau de tournage, par exemple), Vianney préfère -pour l'heure- rester prudent : "Je suis admiratif de ces artistes mais je ne m'identifie pas à leur soif, peut-être, de faire autant de choses. Je suis mes envies, sans penser carrière. Je me fiche de ça. Je veux garder des moments de calme et de réalité pour ne pas être constamment sur un piédestal, comme on l'est souvent dans ces métiers-là", a t-il ainsi déclaré à Télé 7 Jours.

Mais alors, peut-on espérer un nouvel album pour bientôt ? « Ce n'est pas pour tout de suite », a t-il avoué. Après le succès de ses deux derniers opus, on pourrait comprendre que les fans trépignent d'impatience à l'idée d'écouter de nouveaux morceaux. Mais, il faudra prendre son mal en patience : "Je ne sais même pas s'il y en aura un troisième. Je veux prendre du temps pour être auprès des miens et continuer à travailler avec les artistes que j'aime. Mais, pour l'instant, ma place est au service des gens, des plus démunis dans les associations que je soutiens", a t-il poursuivi. Vianney va donc prendre une pause bien méritée mais une chose est sûre, il nous reviendra bien tôt ou tard !