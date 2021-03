Vianney en interview pour Sept à Huit : "Ma carrière s'arrêtera définitivement bientôt, je le ressens"

En trois albums, Vianney s'est imposé comme une valeur sûre du paysage musical français : sa poésie, ses mélodies douces et fédératrices ont littéralement conquis le public - et les ventes de son troisième opus le prouvent. Lors d'un entretien accordé au magazine Sept à Huit, l'artiste s'est livré à quelques confidences concernant la suite de sa carrière : "Je mourrais pour les miens", explique t-il en évoquant sa famille. "Je sais que ça s'arrêtera même définitivement bientôt, je le ressens. Le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Il faudra juste que je trouve l'équilibre pour continuer à faire des choses que j'aime mais en ayant assez de temps et de présence aussi pour les gens que j'aime".

Il poursuit : "J'ai découvert la beauté et la complexité, les joies et les peines d'aimer un enfant qui n'est pas le nôtre. C'est presque un chemin de croix à certains égards. (…) Pour un enfant, c'est difficile, il faut lui laisser du temps. Il faut aussi accepter de ne pas être le bienvenu forcément et garder le cap pour l'être pleinement".

Quand le moment viendra, Vianney quittera la lumière. Mais avant cela, il défendra son album N'Attendons Pas sur Scène.