Vianney : Pour de vrai sera son prochain single

Et un de plus ! Quelques semaines après la sortie (réussie et remarquée) de son troisième opus, Vianney continue d'en assurer la promotion et ce, même s'il est -pour l'heure- privé de scène. Fraîchement rentré de deux semaines d'exil pour les besoins du tournage d'un nouvel épisode de Rendez-Vous en Terre Inconnue, le jeune artiste s'est remis au travail. Bonne nouvelle pour ses fans, l'interprète de Pas Là a choisi son prochain single et ce sera Pour de Vrai.

Après le succès phénoménal de Beau-Papa (qui cumule des millions de vues sur Youtube), Vianney opte donc cette fois pour la magnifique déclaration d'amour qu'est Pour de Vrai. Fidèle à la poésie qu'on lui connait, l'artiste prouve sa volonté de s'ouvrir d'avantage avec cet album.

En attendant de le retrouver sur scène (bientôt, on l'espère), Vianney compte nous maintenir occupés : le 6 février, nous le retrouverons notamment dans l'un des fauteuils rouges de The Voice.