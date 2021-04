Vianney parodie la chanteuse Wejdene dans un extrait hilarant (VIDEO)

Pour celles et ceux qui l'ignoraient, Vianney est une personne avec beaucoup d'humour et d'autodérision ! La preuve, alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il s'apprête à entamer une immense tournée à travers toute la France dès que la situation sanitaire le permettra, le jeune homme vient d'offrir une vidéo totalement hilarante à ses milliers de fans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier n'y va pas avec le dos de la cuillère. En effet, invité par Mcfly et Carlito dans leur dernière vidéo sur YouTube intitulée "BLINDTEST DES SYNONYMES", l'interprète de Pas là s'est carrément autorisé une parodie de la chanteuse Wejdene, devenue célèbre pour son titre Anissa. Un moment à ne rater sous aucun prétexte, on vous laisse y jeter un coup d'oeil !

Invité aux côtés de Jérôme Commandeur, Vianney a même publié plusieurs clichés et vidéos de leur enregistrement (voir ci-dessous). "Aux côtés du merveilleux @jeromecommandeur dans la dernière vidéo de @levraimcfly & @rafcarlito ____ On a adoré tourner ça ????❤️ J’espère que ça vous plaira ! Je vous la mets en story ????❤️????" écrit-il en légende de sa dernière publication. Des mots qui en disent long sur la bonne humeur et les rires qui ont dû pleuvoir lors du tournage de cette vidéo de plusieurs minutes. Espérons que la jeune chanteuse Wejdene prenne ça à la rigolade et ne soit pas offensée par cette parodie qui, on doit bien l'admettre, nous a fait beaucoup rire !