Vianney nous offre une parenthèse musicale sur les réseaux sociaux (VIDEO)

Vianney n'en finit plus de battre des records : le jeune artiste -dont l'album est sorti le 30 octobre dernier- peut se vanter d'avoir enchaîné les exploits ces dernières semaines : d'abord, l'album N'Attendons Pas s'est positionné au sommet des ventes et ce, malgré un contexte plus que difficile pour la culture. Ensuite, le clip de Beau-Papa a cumulé près de 3 millions de vues sur Youtube. Bref, Vianney a fait un retour en force. Privé (pour l'instant) de scène, il nous offre tout de même de jolis moments musicaux : s'il avait déjà célébré la sortie de son album avec un live, l'interprète de Pas Là a rétiéré ce week-end. Voyez plutpot :

"Quand on aime des chansons, des chanteurs ; il faut le dire, il faut le partager"

Vianney a voulu ici partager avec son public des chansons qui ne sont pas de lui, certes, mais qui l'accompagnent au quotidien. Lorsqu'il "s'échauffe la voix avant de donner des interviews", par exemple. Ces titres (qui tiennent une place importante dans sa vie) ont ainsi eu leur heure de gloire. De l'immense Jean-Jacques Goldman à la jeune Lous and the Yakouza en passant par la légende Bruce Springsteen, Vianney nous offre ainsi un petit concert de reprises éclectiques avant de conclure avec deux de ses morceaux. Pas de spoilers, on vous laisse découvrir lesquels dans le replay ci-dessus !