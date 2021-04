Vianney nie la fin de sa carrière, Madonna s'affiche en petite tenue et Demi Lovato reconstitue son overdose pour un clip... Toutes les news musique !

Il y a deux ans, Demi Lovato frôlait la mort suite à une overdose de drogue. S'il aura fallu du temps à la chanteuse pour se remettre sur pied, cette dernière semble fin prête à renouer avec le bonheur et le succès grâce à la sortie de son nouvel album Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, prévue pour le 2 avril prochain. Une période qui s'annonce lumineuse même si cette dernière compte bien se guérir de ses vieilles habitudes en les abordant à foison dans ce nouveau projet. Une véritable épreuve pour cette ancienne alcoolique et toxicomane qui se bat au quotidien contre ses pulsions dévastatrices. Alors qu'elle dévoilait il y a quelques jours Dancing with the devil, l'un des premiers titres de son nouvel opus, ce sont désormais les images du tournage du clip qui ont été dévoilées au grand public. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles font froid dans le dos. On vous laisse y jeter un coup d'oeil !

Demi Lovato recreates her 2018 overdose in behind-the-scenes photos from her music video for “Dancing With the Devil.” pic.twitter.com/BwWg1fP3XW — Pop Crave (@PopCrave) March 31, 2021

Dévoilés par le magazine Entertainment Weekly, ces clichés nous montrent la chanteuse avec la même apparence physique qu'à l'époque de son overdose. Elle a même mis une perruque de cheveux longs pour l'occasion. Pire, c'est carrément une salle d'hôpital qui a été reconstituée à l'identique avec la star dans un brancard en train de mimer l'agonie dans laquelle elle se trouvait deux ans auparavant. Des images très fortes qui mettent en avant l'utilisation à outrance du malheur et des failles de Demi Lovato dans un intérêt purement économique. Si cette dernière crie haut et fort qu'elle souhaite alerter la jeunesse sur les dangers des addictions, nombreux sont ceux qui y voient un simple coup de projecteur sur sa carrière...

Néanmoins, dans ce morceau poignant qui met en avant toute la puissance vocale de Demi Lovato, la star se confie ouvertement sur ses failles. La chanson commence d'ailleurs avec les paroles : "C'est juste un peu de vin rouge, ça va aller/ Pas comme si je voulais faire ça tous les soirs/ J'ai été sage, je ne le mérite pas ? Je crois que je l'ai mérité/ J'ai l'impression que ça vaut le coup dans ma tête." Des mots qui en disent long sur l'épreuve qu'a vécu la star ces dernières années. Désormais plus en forme que jamais, cette dernière pourrait, suite à la sortie de son album, enchaîner avec une immense tournée à travers le globe. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Il y a quelques jours, Vianney était de passage dans l'émission Sept à Huit -présentée par Harry Roselmack. « Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Donc il faudra que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux, en faisant des choses que j'aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j'aime », confiait-il ainsi en évoquant un futur - qui, évidemment, n'est pas si proche. Après que la presse se soit emparée du sujet, l'artiste a profité d'un live Instagram pour remettre les choses au clair : "Comme d'habitude, cette pépite qu'est "Voici" qui est quand même un grand journal, toujours très fin dans ses analyses. Jamais racoleur. Il a fait un article qui disait "Vianney annonce sa fin de carrière". Mais ils disent n'importe quoi les mecs", lance t-il.

" C'est des fous, "Voici" ! Ce n'est pas parce que je me questionne souvent sur mon avenir que je vous abandonnerai. Ne prenez pas en bloc ce que des journaux aussi crasseux peuvent balancer"

"Je n'aime pas qu'on véhicule l'idée que je pourrais vous abandonner (...) On vaut mieux que ça, nous ! On est beaucoup plus fin ! On est beaucoup plus subtil !", poursuit-il. Vianney n'exclut évidemment pas l'idée de ralentir et de lever le pied au moment venu - comme l'on déjà fait d'autres artistes avant lui. Ed Sheeran par exemple, a l'habitude de se faire discret entre albums et tournées, de façon à se consacrer à sa famille tout en restant artiste.

Le confinement aura été une véritable révélation technologique pour Madonna ! D'habitude plutôt discrète sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'interprète de Like a Virgin n'aura pas arrêté de poster des photos sur Instagram durant les mois de confinement. Et pas n'importe quelles photos. Après ses révélations douteuses sur la pandémie dans un bain de pétales de roses et la lettre dans laquelle elle se disait immuniser contre le COVID-19, la Madone vient encore de secouer la toile. Cette fois-ci, c'est en publiant un cliché d'elle dans un ensemble de lingerie noir qui en dévoile pas mal sur son anatomie qu'elle a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Une série de trois photos sur lesquelles la star internationale apparaît méconnaissable dû notamment à un excès de chirurgie esthétique ou à l'utilisation exagérée de logiciels de retouches.

"Et maintenant, un moment de réflexion personnelle ..............Madame❌" écrit Madonna en légende de cette publication aimée par près de 900 000 internautes en quelques heures seulement. Un énième scandale pour la reine de la Pop qui, même après quarante ans de carrière, continue de choquer. Et si certains commentaires sont loin d'être bienveillants, la plupart des fans de la star, ainsi que certains de ses célèbres amis, applaudissent cette mise en lumière et le fait que la chanteuse continue de faire ce qui lui plaît malgré le qu'en-dira-t-on.

Alors que l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2021 sous le signe de la chanson ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que Justin Bieber vient de dévoiler Justice, son septième album studio. Porté par les titres Anyone, Lonely ou encore Peaches, sur lequel il est accompagné de Daniel Caesar, le nouvel opus de la star planétaire débute également très fort dans les charts américains puisqu'il s'est aussitôt placé en tête du célèbre Billboard 200 avec plus de 154 000 unités écoulées dès sa première semaine d'exploitation.

.@JustinBieber becomes the youngest soloist to score eight #1 albums on the Billboard 200. pic.twitter.com/sfFhq8Avjm — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2021

Un beau retour en force pour celui qui bat ainsi son propre record en devenant le plus jeune artiste solo à classer huit de ses album à la première place. En effet, Justice, Changes, Purpose, Believe: Acoustic, Believe, Under the Mistletoe, Never Say Never: The Remixes EP et My World 2.0 ont tous été classés en tête du classement dès leur sortie. Âgé de 27 ans et un mois, Justin Bieber devient donc le plus jeune chanteur en solo à obtenir de tels scores. Si il avait déjà battu Elvis Presley en classant sept albums à la première place, il dépasse désormais son propre record. Well done Justin !