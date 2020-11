Vianney : N'attendons Pas est numéro un des ventes d'albums

Un pari risqué qui a payé : le 30 octobre dernier, malgré un pays (re)confiné et des rayons culturels fermés, Vianney a choisi de publier son troisième album, N'Attendons Pas. Et visiblement, il a bien fait : l'opus vient de se placer directement en tête des ventes. Porté actuellement par le single Beau-papa (qui a atteint le million de vues sur Youtube) ou encore le titre éponyme N'Attendons Pas, l'album s'est écoulé à 14.500 exemplaires, incluant le streaming et de, dès sa première semaine. Un joli score compte tenu de la situation plus que compliquée.

À la première place du Top Albums cette semaine, "N'attendons pas" de Vianney avec 14 483 équivalents ventes ???? pic.twitter.com/vIDFVrLGEx — Le SNEP (@snep) November 6, 2020

Face à ce succès, l'artiste n'a pas manqué de remercier ses fans, toujours présents. En attendant de pouvoir célébrer le triomphe de cet album avec son public en tournée, Vianney a offert un live virtuel pour mieux présenter N'Attendons Pas. Et c'est à voir (ou à revoir) sans modération.