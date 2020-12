Vianney : N'Attendons Pas est disque d'or

En cette période inédite et difficile, nous avons besoin d'optimisme, d'espoir et de poésie. Et ça tombe bien, c'est tout ce que nous propose Vianney dans son nouvel opus. Dévoilé le 30 octobre dernier, N'Attendons Pas s'est imposé dans les charts françaises, s'emparant de la première place - et ce, dès sa sortie. Si le succès de l'artiste n'est plus à prouver, force est de constater que la prouesse est particulière : pour rappel, l'interprète de Pas Là a choisi de publier ce nouvel album en plein confinement, alors que les rayons dits "non essentiels" n'étaient pas accessibles... et ça ne l'a pas empêché de battre des records.

En parlant de record, N'Attendons Pas vient tout juste d'être certifié Disque D'or avec près de 50 000 ventes. "Grâce à vous", a t-il sobrement commenté. Grâce au soutien sans faille de son public (qu'il considère comme "le meilleur du monde"), Vianney a su offrir à cet album le triomphe qu'il mérite. Pour que tout soit parfait, il ne manque plus qu'une série de concerts qui, on l'espère se déroulera en 2021.