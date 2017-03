Tout va bien pour Vianney ! Alors que le meilleur artiste masculin 2016 donnait il y a quelques jours un concert magistral au Bataclan, il sort aujourd'hui le clip de Moi Aimer Toi le second single de son deuxième album éponyme. Et pour illustrer les paroles de sa chanson d'amour, l'artiste a choisi de s'envoler pour l'Afrique du Sud (chère également au coeur de Jain qui y a tourné son dernier clip) et de nous faire voyager avec lui. Le résultat est une petite perle colorée qui nous met de bonne humeur. Les images parfois incongrues - comme des gens qui prennent des cours de vélo dans la rue - ne manquent pas , en effet, de faire naître un sourire sur nos lèvres.

En tournée dans toute la France jusqu'en 2018, Vianney ponctuera ses concerts itinérants par une date à l'AccorHotels Arena. Une consécration pour celui qui était encore inconnu il y a trois ans. L'auteur-compositeur-interprète a, en effet, su s'affranchir des comparaisons qui le plaçaient en fils spirituel de Jean-Jacques Goldman pour s'installer confortablement dans le paysage musical français aux côtés des Jain ou Christine and The Queens. Son second album, intitulé simplement Vianney, en est la preuve : à peine sorti, il a su se hisser jusqu'au sommet des ventes ! Et avec Moi Aimer Toi il semble que le succès ne soit pas près de quitter le chanteur !