Vianney, Metallica, Ed Sheeran... les news musique de la semaine

Vous avez complètement zappé l'actualité musicale de ces derniers jours ? Pas de problème, VirginRadio.fr est à votre service pour faire le point sur les news de la semaine passée. Tout d'abord, sachez que le canadien The Weeknd a dévoilé un tout nouveau clip, celui de son featuring avec Daft Punk "I Feel It Coming". Du côté de l'actu concerts, la semaine a également été riche en bonnes nouvelles puisque Metallica a ajouté trois dates françaises à sa tournée et qu'Ed Sheeran a confirmé sa présence au Glastonbury Festival. Actuellement en pleine promo pour la sortie de son nouvel album, ce dernier a profité d'un live acoustique pour nous offrir quelques savoureuses reprises. Enfin, Vianney a répondu aux critiques de Yann Moix suite à son passage dans l'émission On n'est pas couché... Bref, le récap est juste ici !

Est-ce que qu'il y a quelque chose qu'Ed Sheeran ne sait pas faire ?

Ed Sheeran reprend Coldplay, 50 Cent et "No Diggity" en acoustique

Le clip de la semaine

The Weeknd dévoile le clip de "I Feel It Coming" feat Daft Punk

Retour à l'envoyeur

Vianney répond aux critiques de Yann Moix

Le défi ultime

Seuls les vrais fans de Green Day retrouveront les 151 références de ce poster

Enfin de retour !

Metallica annonce trois dates de concert en France